DAÜ, İlk 5 Bine Giren Öğrencilere Dizüstü Bilgisayar Hediye Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen üniversite giriş sınavında, dil puanı hariç olmak üzere herhangi bir puan türünde ilk 5 bin öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve DAÜ’yü tercih eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

23 Aralık 2022 Cuma günü, saat 10:00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a gerçekleştirilen ziyarette DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nı tercih eden Sefa Aksoy ve Hukuk Fakültesi’ni tercih eden Emin Gencer Aydın’a DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından burs kapsamında 1’er adet diz üstü bilgisayar takdim edildi. Söz konusu ziyarette DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale de hazır bulundu.

Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında ilk 5 bine giren öğrencileri kutladığını belirterek başarılarının devamını temenni etti. DAÜ’nün öğrencilerin eğitimlerine her zaman destek verdiğini bildiren Prof. Dr. Hocanın, öğrenciler mezun olduktan sonra da lisansüstü eğitimlerinde veya mesleki olarak gelişimlerinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.



DAÜ’yü tercih ettiği için çok memnun olduğunu belirten Aksoy, DAÜ’nün eğitim kalitesini araştırarak tercihini yaptığını vurguladı. DAÜ’ye sunduğu imkanlardan dolayı teşekkürlerini ileten Aksoy, DAÜ’de eğitim almaktan son derece mutlu olduğunun altını çizdi.

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24/12/2022 10:24