DAÜ, ilk 5 bine giren öğrencilerine dizüstü bilgisayar hediye etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen üniversite giriş sınavında, dil puanı hariç olmak üzere herhangi bir puan türünde ilk 5 bin öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve DAÜ’yü tercih eden öğrencilerine dizüstü bilgisayar hediye geleneği devam ediyor. Bu kapsamda DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nı tercih eden Buğrahan Bülbül, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nı tercih eden Marlen Serverov ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’nı tercih eden Fatih Özkan’a dizüstü bilgisayarları DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından takdim edildi.

“DAÜ Kaliteli Öğrencilere Kaliteli Eğitim Vermektedir”

Takdim töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, merkezi sınavda ilk 5 bine girip DAÜ’yü tercih eden öğrencilerin, derslerini de başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini belirtti. Yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 Akademik Yılı’nın ilk döneminde başarılı öğrencileri kutlamak ve merkezi sınavda sergilemiş oldukları üstün başarılarından dolayı kendilerine hediye takdiminde bulunmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, “Öğrencilerimizi kutluyorum. DAÜ, bir devlet üniversitesi olarak öğrencilerini seçerken kaliteli öğrenciler seçmekte, kaliteli öğrencilere kaliteli eğitim vermektedir. Üniversitemiz, öğrencilerinin eğitiminde olduğu gibi, mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerinde veya mesleki olarak gelişimlerinde de her türlü desteği vermeye devam edecektir” diye konuştu.

Marlen Serverov, DAÜ’yü tercih ettiği için çok memnun olduğunu belirterek, “Bizim için vermiş olduğunuz emeklerden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu. Buğrahan Bülbül de DAÜ ile yakın zamanda tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, “DAÜ’ye bize bu kadar imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hocanın tarafından öğrencilere dizüstü bilgisayarları takdim edildi.

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14/12/2021 16:39