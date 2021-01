DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ Dünyanın Sayılı İnşaat Mühendisleri Arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projeler, piyasaya ve akademik dünyaya yapmış olduğu katkılardan dolayı, 200 yıllık tarihi olan ve bünyesinde farklı seviyede üyeliğe sahip dünya çapında 100,000 kadar inşaat mühendisi bulunan, İngiltere’nin “Institution of Civil Engineers” (ICE) kuruluşunda “Fellow Engineer - FICE” unvanını almaya layık görüldü. Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ın yeni unvanı, ICE Profesyonel Gelişim ve Kayıt Prosedürü Müdürü Sheila Billett tarafından imzalanan mektupla kendisine bildirildi. Böylece Doç. Dr. Çelikağ, dünyada inşaat mühendislerinin köklü kuruluşu ICE’de erişebileceği en yüksek prestijli unvana sahip oldu. Doç. Dr. Çelikağ, “FICE” unvanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) elde eden tek kişi olma özelliğini taşıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise bu unvana sahip, üç mühendis bulunuyor.

Dünyada FICE Unvanına Sahip 1,250 İnşaat Mühendisi Arasına Girdi

Dünyada “FICE” unvanına sahip inşaat mühendisi sayısı 1,250 civarında, bu rakamın 1,025’ini İngiltere’de çalışan mühendisler oluşturuyor. Kendisi de DAÜ’nün Yüksek Teknoloji Enstitüsü olduğu dönemlerde 1984 yılı ilk mezunlarından olan ve aynı yıl yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmek üzere İngiltere’ye giden Doç. Dr. Çelikağ, orada eğitimini sürdürdüğü sırada ICE meslek kuruluşuna üye olmak istediğini, fakat üyelik prosedürleri sebebiyle pek çok kapsamlı aşamadan geçmesi gerektiğini belirtti. 1990 yılında doktora eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde uluslararası bir şirkette çalışan Doç. Dr. Çelikağ’ı, şirketi ICE’ye üye olabilmesi için gerekli eğitimlere göndererek mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulundu.

Doç. Dr. Çelikağ aldığı eğitimlerin ardından ICE tarafından belirli aralıklarla istenen mesleki gelişim raporlarını, içerisinde yer aldığı projelerde bulunduğu alanlarda yapmış olduğu çalışmaları sundu. Dört yıllık bir sürecin ardından sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olması sonucunda 1994 yılında ICE “Member” olarak (CEng, MICE) köklü kuruluşa kabul edildi. Böylece İngiltere dahil şu anda dünyada 5,500 civarında mühendisin sahip olabildiği ICE “Chartered Engineer” unvanını almaya hak kazandı. Bu unvan İnşaat Mühendisleri için profesyonel mühendislik yapabilecek ve projelere imza atabilecek hak kazanma anlamına gelmesinin yanı sıra, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde meslek icra edebilme fırsatı tanıyor. Ardından uzun yıllar boyunca farklı ülkelerde hem mesleki gelişimini sürdüren, hem de akademik dünyaya katkıda bulunan Doç. Dr. Çelikağ, mesleki kuruluşun son aşaması için istenen tüm yetkinlikleri elde etmesinin ardından yaptığı başvuru sonrası “FICE” unvanını (CEng, FICE) alarak İngiltere dahil dünyada bu unvana erişebilen yalnızca 1,250 inşaat mühendisi arasına girmiş oldu.

“DAÜ Mühendislik Fakültesi Mezunları Çok Şanslı”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, bu değerli başarıya imza atan DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ’ı tebrik ederek, “Doç. Dr. Çelikağ’ı, İnşaat Mühendisliği alanında dünyada yalnızca sayılı insanın ulaşabildiği bir seviyeye gelmiş olmasından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geçtiğimiz yıl 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ICE’nin dünyada yalnızca 1,250’ye yakın inşaat mühendisine vermiş olduğu ‘Fellow’ unvanını almaya hak kazanan Doç. Dr. Çelikağ bizleri gururlandırmıştır. Kendisi uzun yıllar boyunca zorlu süreçlerden geçerek bu noktaya gelmeyi başarmıştır.” diye konuştu.

Prof. Dr. Özkaramanlı, DAÜ Mühendislik Fakültesi mezunlarının çok şanslı ve ayrıcalıklı olduğuna vurgu yaparak, “DAÜ Mühendislik Fakültesi mezunları, dünyanın mühendislik eğitiminde önde gelen akreditasyon kuruluşlarından ‘Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)’ tarafından akredite edilmiş programlarımızdan mezun olmaları sayesinde dünyanın en önemli mesleki kuruluşlarına direkt olarak üyelik hakkı elde ediyor. DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları da bu kapsamda ABET’i tanıyan ICE’ye öğrenci veya mezun üye olma, daha sonra MICE ve FICE unvanlarına erişebilme olanaklarına sahiptir. Ayrıca diploma tanınırlığı nedeniyle İngiltere’de lisansüstü eğitim, İngiltere dahil dünyanın her yerinde mesleklerini icra etme fırsatına sahiptir.” şeklinde açıklama yaptı.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 13:46