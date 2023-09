DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Uluslararası Kongreye Ev Sahipliği Yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1993 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan uluslararası kongreye 37 farklı ülkeden 100’ün üzerinde katılımcı katkı koyacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası’nın da destekleriyle, partner üniversiteler DAÜ, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrenin son gününde halka açık Deprem Paneli de düzenlenecektir.

DAÜ; Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Avustralya ve Uzakdoğu ülkelerinden bilim insanlarının katılacağı ve 30 yıldan beri düzenlenen bu uluslararası kongreye bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Kongre Başkanlığı görevini DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Türker yürütecek. Kongrenin ana konuşmacıları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Özgür Yaman, University of Illinois at Urbana-Champaign Yapı Konsantrasyonu Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mimarlık Okulu Fakültesi, Bina Performans Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Aminmansour, University of Glasgow Su Mühendisliği Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Manousos Valyrakis ile İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Fahjan yer alıyor.

Kongre, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Büyük Salonda düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Kongrenin açılış konuşmaları DAÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Umut Türker, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar, DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından gerçekleştirilecek.

8 Eylül’de Halka Açık Deprem Paneli Düzenlenecek

Konferansın son günü olan 8 Eylül 2023, Cuma günü, saat 13:30’da, Büyük Salon’da, depremle ilgili, halka açık panel düzenlenecek. Bu panelde Kahramanmaraş depremi, Kıbrıs adasının depresemselliği ve Kuzey Kıbrıs’taki yapıların depreme karşı dayanımları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar ile ilgili Türkçe sunumlar yer alacaktır. Panele Türkiye’den iki uzman konuşmacı ile DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Serhan Şensoy katkı koyacaktır.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2023 13:58