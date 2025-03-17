DAÜ İşletme Bölümü Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu’nda Bildiri Sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu’nda sunulan iki bildiri ile temsil edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda DAÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’in yazdığı “İki ‘Adil Düzen’: Necmettin Erbakan ve Süleyman Karagülle’nin Adil Düzen Teorileri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bildiri adil düzen temalı oturumda Doç. Dr. Erkut tarafından sunuldu. Söz konusu bildiride Karagülle ile Erbakan’ın ekonomi yaklaşımlarının yanı sıra adil düzen kavramının ideolojik ve metodolojik temelleri de yansıtıldı.

Öte yandan İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Mali ve Ekonomik İşler Danışmanı Doç. Dr. Murad Kayacan ile Araştırma Görevlisi Ali Doğdu’nun yazdığı “Sanayi Üretiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Maddi Kalkınma Çerçevesinde Türkiye İçin Yeni Ampirik Kanıtlar” başlıklı bildiri kalkınma temalı oturumda Ali Doğdu tarafından sunuldu. Zaman serileri yöntemiyle yapılan çalışmada Erbakan'ın ağır sanayi hamlesinin ekonomi üzerindeki etkileri ölçüldü.

11 oturumdan oluşan sempozyumda Türkiye’den 30, yurtdışından ise 12 akademisyen olmak üzere toplam 42 davetli konuşmacı yer aldı.