DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dünyanın En İyi 250 İşletme ve Ekonomi Fakültesi Arasında

Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), İşletme ve Ekonomi Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Toplamda 795 üniversitenin girme başarısı gösterdiği sıralamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yalnızca DAÜ, Türkiye’den ise 11 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl 401-500 bandında yer alan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, bu yıl büyük bir yükseliş sergileyerek dünyanın en iyi 250 İşletme ve Ekonomi Fakültesi arasına girerken, Türkiye’de Koç Üniversitesi ile 201-250 bandında birinciliği paylaştı. Türkiye üniversitelerinden listeye girme başarısı gösteren Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 401-500 bandında ikinciliği; Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ise 601+ bandında üçüncülüğü paylaştı. Kıbrıs adası genelinde listeye toplamda üç üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında en üst bantta yer aldı. İkinci sırada yer alan üniversite ise 501-600 bandında bulunuyor.

“Başarıda Emeği Geçen Tüm Meslektaşlarımı Kutluyorum”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, “Fakülte olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlediğimiz üstün hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışmaktayız. Fakülte programlarımız The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) akreditasyonuna sahip kaliteli bir eğitim vermektedir. Fakültemizde yapılan araştırmalar en prestijli dergilerde yayınlanmakta ve yapılan araştırmaların aldığı atıf sayıları doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Fakültemiz çok değerli bir öğretim kadrosuna sahiptir. Kaliteli kadromuzun araştırmaya ve eğitime verdiği değerin karşılığını almak gurur vericidir. Elde edilen başarıda emeği geçen tüm meslektaşlarımı kutlar, üniversitemize ve fakültemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

DAÜ’nün Dünya Listelerindeki Yükselişi Devam Ediyor

THE listelerine her geçen yıl daha fazla üniversite katılmasına rağmen, dünya sıralamalarındaki yükselişini hızla sürdüren DAÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda geçen yıla göre 300 basamak yükselerek dünyanın en iyi 600 üniversitesi arasına girdi. Uluslararası görünüm ve ürettiği bilimsel makalelere aldığı atıflarla ön plana çıkan DAÜ, dünya sıralamalarında KKTC’yi başarıyla temsil etmeye ve öğrencilerine kaliteli eğitim sunmaya devam ediyor.

14/10/2021 11:39