DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Yeni ve Teknolojik Binasına Geçmeye Hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) en eski fakültelerinden biri olan İşletme ve Ekonomi Fakültesi, yeni ve teknolojik binasına geçmeye hazırlanıyor. Büyüyen ve gelişen şartlar doğrultusunda yeni bir bina ihtiyacı doğması üzerine DAÜ Rektörlüğü’nün girişimleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kasım 2021 itibariyle inşasına başlanan yeni binanın 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 5 katlı ve 7 bin metrekareye yakın bir alana sahip olacak binada; 4’ü araştırma merkezlerine ait toplamda 105 adet ofis, 10 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı, her bölüm için ayrı 5’er adet toplantı odası ve asansörler yer alacak. Her katta erkek ve kadın engelli tuvaleti bulunacak. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin yeni binasında 138 kişilik bir amfi de yer alacak.

“Üniversitemize Yeni Bir Çehre Kazandıracak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, “Fakültemizin yeni ve modern binası, üniversitemize yeni bir çehre ve yüz kazandıracaktır. Bina; fakültemize bağlı Ekonomi Bölümü, Bankacılık ve Finans Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İşletme Bölümü’nün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmaktadır. Binamızda Finans ve Ticaret Merkezi’nin yanı sıra, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri de yer alacaktır. Her geçen gün büyüyen fakültemizin yeni ve modern binası, özelde öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize genelde ise ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecektir. Yeni İşletme ve Ekonomi Fakültesi binasının şimdiden üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, projenin oluşmasında ve hayata geçirilme aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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03/12/2021 16:08