DAÜ, İstanbul Muhtarlar Konfederasyon Üyelerini Ağırladı

Gazimağusa Muhtarlar Derneği daveti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul’un çeşitli illerinden ülkemize gelen İstanbul Muhtarlar Konfederasyon üyeleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Programları kapsamında 15 Kasım 2021, Pazartesi günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile bir araya gelen muhtarlar DAÜ hakkında bilgiler aldılar.

Heyet, 16 Kasım 2021 Salı günü, saat 11:30’da ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile DAÜ Senato Odası’nda bir araya geldi. Ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

Söz konusu ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ hakkında geniş bilgiler vererek muhtarları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DAÜ’nün eğitim ve öğretimin yanında topluma hizmete de önem verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Hocanın, Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci geldiğini aktardı. Prof. Dr. Hocanın ayrıca DAÜ’nün dünya sıralamalarında belirli noktalara ulaştığının da altını çizdi.

İstanbul Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Kadir Delibalta DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile gönül bağlarının bulunduğunu ve iş birliklerinin gelişmesi adına her zaman hazır olduklarını bildirdi. Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ise DAÜ’nün Gazimağusa’nın göz bebeği olduğunu belirterek, kentin DAÜ ile var olduğunu vurguladı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın tarafından muhtarlara hediye takdiminde bulunuldu.

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17/11/2021 15:38