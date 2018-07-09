DAÜ İtalya’da 5.oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Futsal takımı Avrupa Futsal Şampiyonlar liginde beşinci oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Futsal takımı, İtalya’nın Novara şehrinde gerçekleşen Avrupa Futsal Şampiyonlar ligine ilk kez katılmasına rağmen 8 takımın mücadele ettiği şampiyonayı beşinci bitirdi.

DAÜ Futsal takımı ilk kez katıldığı turnuvada büyük deneyim kazanırken, DAÜ spor koordinatörü Cemal Konnolu yaptığı açıklamada Katilim için büyük caba gösteren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a,, rektör yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler ve üniversite yönetimine ayrıca KTFF yetkilileri’ne de bu başarılı üyelik için teşekkür ederim dedi.

Avrupa Futsal Federasyon Başkanı Luca Alfieri ve yetkililerinin taktirini kazanan takimimizi gönülden kutlarım. Takimi hazırlayan hocalarımız Osman Konnolu ve Beha Karabulutoglu’na da büyük tebriklerimi gönderiyorum. Artık bayrağımızla Avrupa’dayız dedi.