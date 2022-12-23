DAÜ Kadın Basketbol Takımı Gaziantep’te yenilgisiz şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Ligi’nde yenilgisiz lider olarak şampiyon oldu ve Süper Lig’e terfi müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Beş kadın takımının katıldığı turnuvada ilk gün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile karşılaşan DAÜ Kadın Basketbol Takımı, maçtan 71-48’lik skorla galip ayrıldı. İkinci günde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile oynanan maçı da 92-33 kazanarak hanesine bir galibiyet daha ekleyen DAÜ Kadın Basketbol Takımı, üçüncü günde grubun diğer güçlü takımı Çukurova Üniversitesi ile karşı karşıya geldi ve bu maçtan da 55-44 galip ayrılarak şampiyonluğa yaklaştı. DAÜ Kadın Basketbol Takımı, 23 Aralık 2022 Cuma günü, saat 09:00’da oynanan son maçta Malatya İnönü Üniversitesi’ni 83-30 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

“DAÜ Her Alanda Şampiyonluğu Hedefliyor”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan takım antrenörü Enver Tatlıcıoğlu, böyle önemli bir turnuvadan DAÜ’ye şampiyonluk kupasını getirecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti ve tüm sporcularını kutladı. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da yapmış olduğu açıklamada antrenör Tatlıcıoğlu ile sporcularını tebrik ederek, geçtiğimiz hafta Hatay’da şampiyonluğa ulaşan DAÜ Erkek Voleybol Takımı’nın ardından, bir diğer Türkiye şampiyonasında yenilgisiz bir şekilde şampiyon olan DAÜ Kadın Basketbol Takımı’nı elde ettiği bu başarıdan dolayı kutladı. Bu başarıların tesadüf olmadığını, orta ve uzun vadeli yatırımların bir ürünü olduğunu belirten Konnolu, Spor İşleri Müdürlüğü olarak tüm kadın ve erkek takımlarına vermiş oldukları desteğin artarak devam edeceğini ve DAÜ’nün gerek KKTC’de gerekse de diğer ülkelerde katıldığı müsabakalarda her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurguladı.

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23/12/2022 22:55