DAÜ KAEM Başkanı, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde DAÜ’yü Temsil Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde DAÜ'yü temsil etti. İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen zirvede, "Yapay Zekâ ve Kadın" teması çerçevesinde, teknolojinin kadınlar üzerindeki etkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki rolü tartışıldı.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen etkinlikte, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu kadınların toplumdaki gücünü pekiştirmeyi amaçlayan paneller ve oturumlarda çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Söz konusu zirvede kadınlar için daha adil ve güvenli bir gelecek yaratmada yapay zekanın nasıl kullanılabileceği, bütüncül bir yaklaşımla derinlemesine incelendi. Yapay zekâ çağında kadının öznelliği, konumu ve hakları üzerine yapılan tartışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi için alınması gereken önlemler gerçekleştirilen sunumlarda bir kez daha gündeme getirildi.

Zirve, kadınların güçlendirilmesine yönelik taleplerin ve önerilerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sona erdi. Etkinlik sonunda, savunuculuk faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, kadınların gelecekteki teknolojik gelişmelerde daha eşit bir rol üstlenmesi için önemli adımlar atılması gerektiği bir kez daha dile getirildi.