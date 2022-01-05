DAÜ-KAEM, uluslararası toplumsal cinsiyet çalışmaları konferansı düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) tarafından 2004 yılından beri düzenli olarak yapılan “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı”nın 8.’sini, 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk akademik toplumsal cinsiyet araştırma ve eğitimi merkezi olan DAÜ-KAEM, 17 Kasım 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarına yönelik duyarlılık geliştirmeye ve bu konuları toplumun dikkatine getirerek farkındalığı yükseltmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu doğrultuda DAÜ-KAEM tarafından gerçekleştirilen pek çok faaliyet ve bilimsel aktiviteden biri olan “8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı” bu yıl “Toplumsal Cinsiyet ve Sanat (Gender and Art)” teması ile düzenlenecek.

“Literatüre Yeni Çalışmalar Kazandırılacak”

Uluslararası konferansa ilişkin DAÜ-KAEM tarafından yapılan açıklamada, “Egemenlik ideolojilerine, sosyo-kültürel kurmacalara, heteronormatif sistemlere dayanan toplumsal cinsiyet rollerinin sanatla nasıl üretildiği, desteklendiği ve eleştirildiğinin yanı sıra, sanat üreticilerinin ve eleştirmenlerinin cinsiyetlenmiş bedenler ve eşitsizliğe dayalı toplumsal düzen ile verdiği mücadeleyi tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan konferans; önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara, çalışmalarını sunmaları, tartışmaları ve alana yeni bir ışık tutmaları için seçkin bir platform oluşturacaktır.

KKTC’de feminist sanat üzerine sınırlı çalışma bulunsa da, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları son yıllarda sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi çeşitli disiplinler tarafından toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkileri özelinde artan bir ilgiyle incelenmektedir. Bu konferans, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri, toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır. Konferans toplumsal cinsiyet perspektifine sahip diğer çalışmaları da kapsayacaktır” denildi.

Özlerin Teslimi İçin Son Tarih 13 Ocak

Konferansa bildiri sunmak isteyenlerin, özlerini 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 13 Ocak 2022 tarihine kadar [email protected] başlıklı mail adresine iletmeleri gerekiyor. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ise, https://gsart.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya DAÜ-KAEM’in 0392 630 22 69 numaralı telefonundan erişilebiliyor.

Uluslararası konferansın alt başlıkları; Estetik ve Toplumsal Cinsiyet, Aktivizm Olarak Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Akışında Sanatçının Toplumsal Cinsiyet Temsili, Mimarlık ve Toplumsal Cinsiyet, Tasarım Konuları ve Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve Sanat, Sanat ve Beşeri Bilimlerde Kadınların Geleceği, Geçmişten Günümüze Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sanatsal Alanı Cinsiyetlendirmek, Sanat Felsefesi, Sanatta Kadının Mücadelesi, Pandemide Sanatın Yüzü, Kuir Tarih Yazımı, Fotoğrafçılık ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Heykeli Yeniden Keşfetmek, Kadın Meddah Olmak, Feminist Tiyatro/Tiyatroda Feminizm, Sinemanın Toplumsal Cinsiyeti, Performans ve Kimlik, Toplumsal Cinsiyet ve Drama Yazımı, Toplumsal Cinsiyet ve Mizah olarak belirlendi.

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05/01/2022 14:49