DAÜ KAEM ve DAÜ-SEM Tarafından Toces-Koza Sertifika Takdim Töreni ve Paneli Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES) KOZA Sertifika Takdim Töreni ve Paneli gerçekleştirildi. DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in moderatörlüğünde yapılan panel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) düzenlendi.

Panelin ilk konuşmacısı Sosyolog ve Milletvekili Dr. Doğuş Derya, Kıbrıs’ta kadın mücadelesinin gelişimini ele alırken, parlamentoda kadın hakları konusunda yapılan düzenlemelere de değindi. DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci, yargıda eşit temsil konusunu toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında açıklayarak özellikle yüksek yargıdaki temsil açısından sorunları dile getirerek değerlendirdi. DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Örselenmiş Kadın Sendromu” konusunda bilgiler vererek, konuya ilişkin dava örnekleri sundu. Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat, KKTC mevzuatında çocuk hakları yönünden bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu. Panelin son konuşmacısı SOS Çocuk Köyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Psikolog Fatma Amcaoğlu, çocuk hakları konusunda uygulamadan örneklerle, mevcut sorunlar hakkında bilgi verdi.

Panelin ardından 15 haftalık (60 saat) modüler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika programına devam eden ve yapılan sınavda başarılı olanlara KOZA Sertifikaları; DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen tarafından verildi. Doç. Dr. Erbilen, ayrıca DAÜ-KAEM’in faaliyetleri, bundan sonra yapılacak sertifika programları ve uluslararası konferans ile ilgili bilgi verdi.

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28/12/2021 14:14