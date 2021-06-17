DAÜ-KAEM Yeni Yönetim Kurulu’ndan Rektör Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi’nin (DAÜ-KAEM) yeni Yönetim Kurulu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette; DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin hazır bulundu. DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile merkezin çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ-KAEM’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin ardından Prof. Dr. Hocanın tarafından DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu’na hediye takdiminde bulunuldu. DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a hediye takdiminde bulundu.

DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen (Başkan), Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu (Üye), Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin (Üye), Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan (Üye).

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17/06/2021 16:24