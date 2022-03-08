DAÜ-KAEM’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAEM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Söz konusu mesajda, şu ifadelere yer verildi: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak ilan edilen 8 Mart, kadınların cinsiyet ayrımcılığına başkaldırısının en önemli simgelerinden biridir. 8 Mart, tüm dünya kadınlarının eşitlik, güvenlik, özgürlük, daha iyi çalışma ve yaşam şartları elde etmek için verdikleri mücadelenin de bir göstergesidir. 165 yıl önce, eşit işe karşı eşit ücret sloganıyla kötü çalışma koşullarına karşı ölümü göze alarak mücadele başlatan kadınlar, günümüzde de insan hakları temelinde eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Hayatın her alanında cinsiyet temelli ayrımcılığın ve bunun bir görünümü olan toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair evrensel standartların gereklerinin yerine getirilmesiyle mümkündür. Bunun yolu ise, bu amaca yönelik yasal düzenlemelerin, bunları etkin bir şekilde uygulayacak mekanizmaların ve çoklu politikaların hayata geçirilmesidir. Kadın sorunlarının çözümlenmesi noktasında, 8 Mart gününde, kadınların haklarının hatırlanması ve bir farkındalık oluşturulması bu yüzden son derece önemlidir.

Söz konusu eşitlik mücadelesinde DAÜ-KAEM de üzerine düşen toplumsal sorumluluğun bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle insan hakları temelinde kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamda hak ettikleri yere geldikleri eşit bir dünya umudu ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün vurgu yaptığı eşitlik ilkesine dün olduğu gibi bugün de sahip çıktığımızı ifade etmek isteriz.”

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08/03/2022 11:13