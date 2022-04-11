DAÜ-KAM Ressam Ayhan Menteş’in “Anlamlı Tesadüfler” Sergisine Ev Sahipliği Yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlamaları çerçevesinde, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile 2016 yılında aramızdan ayrılan ressam Ayhan Menteş’in eserlerinin yer alacağı “Anlamlı Tesadüfler” başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Böylece DAÜ-KAM ve EMAA, 2013 yılında ressam Gönen Atakol’un retrospektif sergisi ile başlayan ortak etkinliklerine bir yenisini daha ekleyecek. Açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın değerli eşi Sibel Tatar tarafından yapılacak olan ve Ressam Ayhan Menteş’in (1936 – 2016) konu alındığı sergi, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 18:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Küçük Sergi Salonu’nda sanatseverler ile buluşacak. “Anlamlı Tesadüfler” sergisi, 30 Nisan 2022 tarihine kadar, hafta içi 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Dört Seneyi Aşan Arşivleme ve Araştırma Süreci

Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakmış sanatçıların kayıt altına alınarak tarihte yerini alması ve bu bağlamda da gerekli akademik çalışmaların yapılması amacı ile yola çıkan iki kurum, dört seneyi aşan arşivleme ve araştırma sürecinin ardından “Anlamlı Tesadüfler” sergisi ve kataloğu ile ilk ürününü vermiş olacak. Yayın sürecinde bulunan ikinci ürün ise “Benim Hayatım” ismini taşıyor. Arşivleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve Ayhan Menteş’in kaleme aldığı otobiyografisi niteliğinde olan kitap, Türkçe ve İngilizce olarak yayın hayatına kazandırılacak. Çalışmaları süren çok yazarlı “Ayhan Menteş Antolojisi” ise ileriki senelerde sanatseverlerle buluşacak. Çok kapsamlı çalışmanın sergi küratörlüğü ve kitapların editörlüğü Dr. Esra Plümer Bardak, koordinatörlüğü ve arşiv çalışmaları ise DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından gerçekleştiriliyor.

Jung’un Eşzamanlık Kavramına İşaret Ediyor

“Anlamlı Tesadüfler” başlığı, İsviçreli psikiyatrist Carl G. Jung’un eşzamanlık kavramına işaret ediyor. Bu kavramda manidar tesadüfler ve nedensel ilişkileri olmayan, ancak anlamlı bir şekilde bağlantılı olan olaylar ele alınıyor. Jung’un nedensel olarak ilişkisiz olayların eşzamanlılığına yüklediği önem; şans, astroloji, mitoloji, fizik ve yaratıcı düşüncenin gücüyle yakından alakalı olmakla beraber, tüm bunlar Ayhan Menteş’in başta balık sembolü olmak üzere okyanus simgeleri ve diğer canlı formlar üzerine yürüttüğü görsel keşfin ayrılmaz bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Menteş’in geniş külliyatının sadece küçük bir kısmını temsil eden “Anlamlı Tesadüfler”; resim, suluboya, kolaj, linolyum baskı ve seramikten oluşan seçkiyi bir araya getiriyor.

60 yıl boyunca halk hikayelerinden, antik efsanelerden ve sembollerden mitolojiler biriktiren Menteş, bunları sıklıkla görsel işlerinde kullanmıştır. Tekerrür eden diğer konular ve simgeler deryası içinde, balık simgesi ve diğer canlı formlar, Menteş’in bilinçaltı ve yaratıcı düşüncenin gücüne duyduğu yaşam boyu ilgiyle özel bağı ortaya koyduğu bu eserlerinde izlenecek. Sergi, 1980’li ve 1990’lı yıllar arasında, Menteş’in balık simgesi ve canlı hayata olan ilgisine ve konuyla ilgili yaptığı birçok deneye odaklanarak meydana getirdiği eserlerinde, sanatçının bilindik ve bilinmedik formlar ile konuları keşif sürecine göz atma fırsatı sunacaktır.

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11/04/2022 13:50