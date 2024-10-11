DAÜ Kampüsünde El Birliği İle Temizlik Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından kampüsün temizliğine katkıda bulunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla temizlik kampanyası gerçekleştirildi. DAÜ Genel Sekreterlik organizasyonu ile düzenlenen söz konusu etkinlik, 8 Ekim 2024 Salı günü, saat 16:00'da, DAÜ Ana Girişi'nden başladı ve kampüsün farklı alanlarında çevre temizliği yapılması ile devam etti. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici, Akademik, Yönetsel ve İşçi Personel ile DAÜ öğrencileri katıldı.

Büyük bir özveri ile gerçekleştirilen temizlik kampanyasında DAÜ kampüsünün daha temiz, modern ve yaşanabilir hale gelmesi adına örnek olunması amaçlandı. DAÜ Genel Sekreter Vekili Derviş Ekşici DAÜ kampüsünün hem öğrenciler için hem de personel için bir yaşam alanı olduğunu belirterek, modern ve temiz bir çevrede hem eğitimin hem de iş kalitesinin daha verimli olacağını vurguladı. Ekşici, etkinlik ile hedeflerinin temiz çevre bilincini oluşturarak bu yöndeki farkındalığın artmasını sağlamak olduğunu aktardı.

“Herkes Evinin Önünü Temizlese, Daha Temiz Bir Çevreye Kavuşuruz”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise temizlik kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz çok kirli. Her taraf çok kirli. Herkes evinin önünü temizlese, daha temiz bir çevreye kavuşuruz. Birçok ülkede bu yapılıyor, ancak biz yapmıyoruz. İnşallah bundan sonra bu farkındalık olur. Ben Mecliste iken temizlik konularının “Çevre” dersi adı altında müfredata koyulması için çok uğraştım ama maalesef olmadı. İnşallah bundan sonraki aşamada ilkokuldan başlayarak bu eğitim okullarımızda verilir ve bu farkındalık aşılanır.”