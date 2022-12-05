DAÜ KENT-AG 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Ticari İşletmelere “Engelsiz Erişim Ödülü” Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT - AG) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda bulunan ticari işletmeleri inceleyerek özel gereksinimli bireyler için ‘ikinci bir kişinin yardımı olmaksızın erişilebilir’ olan ticari mekanlara ‘Engelsiz Erişim Ödülü’ verdi.

DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir ekip, 3 Aralık 2022 tarihinde, İsmet İnönü Bulvarı’nın DAÜ girişi ile Osman Fazıl Polat Paşa Cami kavşağı arasında önceden tespit edilen ticari mekanları ziyaret ederek özel gereksinimli bireylerin bu mekanlara erişebilmelerine yönelik düzenlemeleri gerçekleştirdikleri için mekanlara ödül takdiminde bulundu. Bu bağlamda ‘Engelsiz Erişim Ödülü’ alan 15 mekan arasında; Ada Eczanesi, Ertuğ Emin Eczanesi, Telsim Sakarya Shop, Turkcell Kuzey Kıbrıs, Loof Coffee & Shooping, Cortado, Gloria Jeans, Deniz Döner, Doyis Döner, DeFacto, Koton-Journey, LC Waikiki, Adidas, Near East Bank, Akay Saat yer alıyor.

Öte yandan yapılan söz konusu incelemelerde bazı işletmelerin engelli erişimi için çalışmalar yapmasına rağmen, bunların doğru yapılmadığı için engelli erişimine hizmet edemedikleri gözlemlendi. DAÜ KENT – AG yaptığı açıklamada söz konusu mekanlarda tüm eksikliklerin giderilebilmesi için ilerleyen günlerde bu işletmelerle ayrıca görüşme yapılmasının da planlandığını vurguladı.

DAÜ KENT-AG Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, İsmet İnönü Bulvarı’nın yaya ve engelli dostu olmadığını, kentin en önemli kamusal açık alanlarından biri ve ana aksı olan bu yolda tekerlekli sandalye ve / veya çocuk arabası ile yürümenin olanaksız olduğunu ifade ederek, tüm insanların - kadınların, çocukların, yaşlıların ve özel gereksinimli bireylerin – yürünebilir ve ulaşılabilir kamusal mekanlara, güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara, evrensel ulaşıma, güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişime sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Hoşkara, tüm kent paydaşlarını ‘engelsiz bir yaşam ve engelsiz mekanlar’ için katkı koymaya davet etti.

Birleşmiş Milletler’in 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çeken Prof. Dr. Hoşkara, eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması, engelliler ve tüm insanların her düzeyde eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanmasının da önemli olduğunu ifade etti.

KENT-AG Engelsiz Erişim Ödülü’nün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dikkat çekmeyi hedeflediğini de belirten Prof. Dr. Hoşkara, İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alan ancak bugüne kadar özel gereksinimli bireylerin erişimini göz ardı etmiş olan diğer ticari mekanlara en kısa sürede eksiklerini düzeltmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Hoşkara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ KENT-AG Merkezi 2030 yılına kadar dünyada olduğu gibi, başta Gazimağusa olmak üzeri üzere tüm kentlerde;

Çocuklara ve özel gereksinimli bireylere toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması, geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması; Gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi; Yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi; Özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması; Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması konularında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara çağrı yapıyoruz.”

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05/12/2022 15:55