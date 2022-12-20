DAÜ KENT-AG, Avrupa Kent İnisiyatifi’nin Bulgaristan’da Düzenlediği Toplantıda Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG), Avrupa Kent İnisiyatifi’nin Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısına katıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kentlerin sürdürülebilir gelişimini tehdit eden iklim değişikliği, demografik dönüşüm, sosyal eşitsizlik, sağlık krizi, dijital devrim ve hızla değişen teknoloji kaynaklı sorunsallarına yaratıcı, yenilikçi ve entegre çözüm önerileri sunan, yer odaklı ve katılımcı yaklaşımları benimseyen fikirlere destek vermek amacı ile yeniden yapılanan AB hibe programları ile ilgili tanıtım/bilgilendirme toplantıları düzenliyor. 19 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru kabul edecek olan Avrupa Kent İnisiyatifi, başvuru koşullarını “Başvuru Seminerleri” başlığı altında çeşitli AB kentlerinde organize ettiği toplantılarda açıkladı.

AB Kentleri İçin Proje Üretmeye Davet Ediyor

Bu toplantıların üçüncüsü geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleşti. Bu amaçla DAÜ KENT-AG’yi temsilen Başkan Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato etkinliğin düzenlendiği Intercontinatal Otel’de hazır bulundu. Etkinliğin açılışını Sofya Belediyesi yetkilileri yaptı ve ilk AB fonları ile yürütülen INNOAIR projesinin tanıtımı yapıldı. Asgari 50 bin nüfusa sahip kent belediyelerinin başvurabileceği fon; sürdürülebilir, yenilikçi ve farklı AB kentlerine de uygulanabilecek projeleri destekleyecek. Her proje için toplamda 120 bin Euro’luk bir hibe programı sunacak olan Avrupa Kent İnisiyatifi, belediyeleri; endüstri, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, akademi ve diğer AB kent belediyeleri ile birlikte proje üretmeye davet ediyor.

Yenilikçi Fikirler Desteklenecek

AB Uyum Politikaları çerçevesinde kentlerin sürdürülebilir gelişimine ayrılan fon her dönem artmaya devam ediyor. 2014-2020 yılları arası dönemde AB Komisyonu, 115 milyon Euro’luk fonu sadece kentlerin dönüşümünü destekleyen projelere ayırdı. Bu fonun 17 milyon Euro’su sürdürülebilir kent stratejilerini hedef alan 980 projeyi desteklemek üzere çeşitli yerel otoritelere hibe edildi. Yenilikçi Kent Hareketleri teşvik fonu ise bu dönemde kentlerde yaratıcı ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacı ile yaratıldı. 2021-27 yıllarını kapsayan dönemde ise AB Komisyonu kenti hedef alan projelere daha çok destek vereceklerini açıkladı. Bu amaçla belirlenen 5 yeni strateji kapsamında AB Uyum Politikaları paketi daha akıllı, yeşil, bütünleşik, sosyal ve kentlisine daha yakın bir Avrupa’yı hedefleyen projeleri destekleyecek. Bu kapsamda yaratılan Avrupa Kent İnsiyatifi, farklı ölçeklerdeki kentlerde bilgi yönetimi ve kapasite geliştirme amacı ile kent otoritelerine destek programları sunarken, yenilikçi fikirleri ve bu fikirlerin farklı bağlam ve ölçeklerde nasıl uygulanabileceği konusuna odaklanıyor. Ayrıca bu konuda kazanılan bilgi ve tecrübelerin paylaşılabilmesi içinde değişim programları sunacak.

Belediyelere Çağrı

DAÜ KENT-AG ile iş birliği olan ve başvuru koşullarını sağlayan KKTC belediyelerine Avrupa Kent İnisiyatifi hibe programına başvurabilmeleri için gerekli danışmanlık desteğini verebileceklerini açıklayan DAÜ KENT-AG Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato, kentlerimizin estetik, sürdürülebilir ve katılımcılığı destekleyen projeler ile daha çağdaş, yaşanabilir ve insan odaklı yerleşkeler olmayı hak ettiğini ve bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirtti. Yrd. Doç. Dr. Uluçay Righelato, AB hibe programlarının bu devinimi hızlandırabileceğini ifade ederek, belediyelere çağrıda bulundu ve yerel seçimlerden sonra, başvuru koşullarını sağlayan belediyeler ile görüşme yapacaklarını sözlerine ekledi.

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20/12/2022 16:47