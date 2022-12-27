DAÜ Kent-Ag, LTB Terminal Bölgesi projesi ile dünya kongresinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) tarafından, hazırlanmış olan ‘Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi – Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’, Uluslararası Mimarlar Birliği-UIA 2023 Dünya Mimarlar Kongresi’nde sunulmak üzere seçildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Dünya Kongresi, 2023 yılında, 2-6 Temmuz tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde “Sürdürülebilir Gelecekler – Kimseyi Geride Bırakma” başlığı altında düzenlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi – Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi, UIA2023 Dünya Kongresi’ne sunulan 750 öneri arasından, ‘özgünlük, bilimsel mükemmellik ve değişime yön veren gündemler’ kriterleri doğrultusunda panel başkanları tarafından seçilen 250 makale içinde yer aldı.

Bu ana yaklaşım konsepti ile tasarlanmış olan Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi kongrede, görsel ağırlıklı bir makale olarak proje ekibi Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ve Araştırma Görevlisi Amirhossain Karimizadeh tarafından ‘Dirençli Topluluklar için Tasarım’ oturumunda sunulacak ve tam metin olarak Springer tarafından yayınlanacak Bildiriler Kitabında yer alacak.

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27/12/2022 13:16