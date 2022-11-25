DAÜ KENT-AG Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı

DAÜ KENT-AG MERKEZİ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve erkek egemenliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kadına yönelik şiddet gittikçe derinleşen küresel bir problemdir. Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da her toplumsal kesimden kadın, cinsiyetleri sebebi ile ev içinde, kamusal alanlarda ve dijital ortamda fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır. Son yıllarda dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan savaşlar, pandemi, ekonomik kriz gibi problemler ve iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınları daha da güçlü bir biçimde sarsmakta ve maruz bırakıldıkları her türlü şiddeti artırmaktadır.

Resmi verilere göre, ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet vakaları başta Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne olmak üzere özellikle kentlerde artmaktadır. Kentlerde yaşanan kadınlara karşı şiddet kadınların kent yaşamına katılımını, kamusal mekanlara ve toplumsal hizmetlere erişimini kısıtlayan ve kadınların ‘kent hakkını’ ellerinden alan bir olgudur.

Kadına yönelik şiddet kentlerde ve kent dışında yaşayan kadınların eğitim, sağlık, ekonomik ve siyasi yaşama katılma fırsatlarını sınırlayarak, kadınların güvenli bir biçimde toplumsal yaşama dahil olma haklarını ellerinden alır. Böylelikle kadının her toplumsal alandaki ikincilliği pekiştirilmiş olur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı çağdaş bir toplumsal yapı, kadına yönelik her türlü şiddetle etkili mücadeleyi gerektirmektedir. Ancak ülkemizde kentte ve kent dışında yaşayan kadınlara yönelik şiddete karşı etkili mücadelede büyük eksiklikler vardır. Zorlukların aşılabilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için her toplumsal ölçekte ve tüm alanlarda, devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri, ve medya gibi birçok aktörün etkili bir biçimde iş birliği yapması elzemdir.

Biz, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) olarak adamızda yaşadığımız kadına yönelik şiddet krizi ile mücadelenin bir an önce daha etkin bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde şiddetsiz, kapsayıcı, güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir kentlere ve mekanlara duyduğumuz arzuyu bir kez daha dile getirirken, her türlü şiddetten arındırılmış mekanların oluşturulması için çalışmaya devam edeceğimizi duyururuz.”

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25/11/2022 16:13