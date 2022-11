DAÜ KENT-AG, UN-HABITAT'ın Dünya Kentsel Kampanyası'nın Ortağı Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Başkanı ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ KENT-AG’nin, UN-HABITAT'ın Dünya Kentsel Kampanyası'nın ortağı olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Hoşkara, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri (UN-HABITAT) Dünya Kentsel Kampanyası'nın (WUC) misyonu, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasını hızlandırmak için Yeni Kentsel Gündemin uygulanmasında şehirlerde ve topluluklarda çözümler geliştirmeye ve harekete geçmeye katkıda bulunmaktır. Bu, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kentsel boyutunu sağlamak için “Eylem On Yılı” kapsamında yeni bir anlaşmadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için önümüzde on yıldan az bir süre varken, “Eylem On Yılı” kapsamında 2030 vaadini yerine getirmek için gereken küresel çabayla orantılı iddialı hedeflere ihtiyacımız vardır.

Bu yeni anlaşma, iş birliği ve sonuçlarla ilgilidir. Bu ortaklıkla DAÜ KENT-AG Merkezi, Dünya Kentsel Kampanyası'nın "Şehirlerin geleceğini birlikte şekillendirmek, kimseyi geride bırakmamak" vizyonunu, misyonunu ve stratejik eylemlerini destekleyecek ve tanıtacaktır. İki yılı aşkın bir süredir Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalık çalışmaları yürüten ve ‘küresel etki için yerel eylem’ üretmek üzere çeşitli iş birlikleri yapmakta olan KENT-AG Merkezi, bu ortaklık yoluyla, Dünya Kentsel Kampanyası'nın savunuculuk ve bilgi paylaşımı faaliyetlerine katkıda bulunacak, kentlerde ve kamusal alanlarda aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizliklerle mücadele etmek ve iklim krizine karşın çözüm önerileri geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çaba göstermeye devam edecektir.”

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 14:48