DAÜ KENT-AG ve MASDER’den Tarihi Çevre Farkındalık Etkinliğine Davet

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler günü dolayısıyla “Evimize/Kentimize Dışardan Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız Edenler!” ana temalı fotoğraf belgeleme, sergi ve söyleşi üçlemesini kapsayan bir tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenliyor.

Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG ve MASDER tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council of Monuments and Sites) - ICOMOS örgütünün öncülüğünde, kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulmasına / artırılmasına katkı koymak amacıyla, tüm dünyada her yıl 18 Nisan tarihinde kutlanmakta olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün 2021 yılı teması, Birleşmiş Milletlerin 2030 Yeni Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDGs) da atıfta bulunmak üzere, ‘Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik İçeren Gelecekler’ olarak kurgulanmıştır.”

Sergi Açılışı 17 Nisan Cumartesi Saat 10:00’da

“DAÜ KENT-AG ve MASDER iş birliğinde düzenlenmekte olan bu etkinlik ile; Gazimağusa gibi çok özel bir tarihi kent içinde yaşıyor olmanın değerinin ve bu değeri korumanın öneminin farkında olunmasına yönelik olarak, Gazimağusa Suriçi’nin BM’nin ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ (SDG11) hedefi kapsamında, daha sürdürülebilir bir tarihi kent olması ve sürdürülebilir bir topluluğun burada ikametinin sağlanması amacıyla ‘Kentteki problemlerin ortaya konması, gündeme getirilmesi ve tartışılması’ söz konusu olacaktır. Bu bağlamda katılımcıların tarafımıza ileteceği fotoğraflardan oluşturulacak bir seçki, sosyal medya üzerinden dijital olarak ve MASDER binası bahçesinde, 17 Nisan 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da açılacak bir sergide kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Fotoğrafların Gönderilmesi İçin Son Tarih 12 Nisan

“Aynı gün saat 12:00’de KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in sergilenen fotoğraflar üzerinden Gazimağusa Suriçi ve tarihi dokusunu yorumlayacağı bir söyleşi düzenlenecektir. MASDER’nin Suriçi’nde yer alan binasının bahçesinde ve pandemi koşullarına uygun koşullarda gerçekleştirilecek olan etkinliğe tarihi çevre duyarlı tüm halkımız davetlidir. Etkinliğe fotoğraflarıyla katılmak isteyen amatör ve/veya profesyonel fotoğraf sanatçılarının ‘Evimize/Kentimize Dışardan Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız Edenler!’ konulu fotoğraflarını [email protected] e-posta adresine en geç 12 Nisan 2021 tarihinde göndermeleri rica olunur.”

Diğer yandan, söz konusu etkinlikle ilgili bilgiler ICOMOS’un resmi internet sitesi 2021 yılı etkinlikleri arasına eklendi. Söz konusu sayfaya https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites/91376-international-day-of-monuments-and-sites-18-april-2021-events#Cyprus başlıklı linkten ulaşılabiliyor.

10/04/2021 12:47