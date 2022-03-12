DAÜ Kent-Ag’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, kadının kamusal alana dahiliyetiyle ilgili iki etkinlik düzenledi.

İlk olarak İtalya merkezli City Space Architecture ile ortaklaşa çevrim içi bir panel gerçekleştirildi. Özel Günler Dolayısıyla Kamusal Alanları Kutlamak (Celebrating Public Space on the Occasion of Special Days) teması ile kurgulanmış olan bir dizi etkinliğin ilki olarak düzenlenen bu panel, DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve City Space Architecture Başkanı Luisa Bravo’nun moderatörlüğünde yapıldı. Chiara Martinuzzi, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili araştırmalar yapmış Sosyolog Dr. Özlem Ünsal, Brüksel merkezli BIDs Belgium Sivil Toplum Örgütü Kurucusu Rozina Spinnoy ve Avrupa Birliği Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun (European Regional Development Fund) desteklediği URBACT programı yöneticilerinden Stefanie Weber katıldılar.

Konuşmacılar kendi uzmanlık alanlarından hareketle, kapsayıcı kentsel planlama konusu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini, var olan proje ve inisiyatiflerini, bu konuda gerçekleştirilen iyi örnekleri ve kötü uygulamalar ile ilgili gözlemlerini paylaştılar. Özellikle kadınların kamusal alana dahil olmasını kolaylaştıran kentsel planlamanın nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiği ile ilgili uzman görüşü ve araştırma deneyimlerinin aktarıldığı panelde, daha kapsayıcı ve eşitlikçi kentler planlamak ve oluşturmak için yapılabilecekler tartışıldı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar konularına dikkat çekildi.

DAÜ KENT-AG Gazimağusa Sokaklarına İndi

DAÜ KENT-AG, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile “Kadınlar Kamusal Alana Ne Kadar Dahil?” sorusuna Gazimağusa sokaklarında yanıt aradı. Gazimağusa’da yaşayan kadınların gündelik hayatta kamuya açık mekanlarda kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini inceleyen DAÜ KENT-AG, kentte yaşayan kadınların ancak kendilerini güvende hissederek kamusal mekanlara katılabileceği yönündeki bilgiden hareketle Gazimağusa’da yaşayan kadınlarla bu konu ile ilgili kısa röportajlar gerçekleştirdi. Görüşleri alınan kadınlar genel olarak Gazimağusa kentinin güvenli bir kent olduğunu söylemekle birlikte, rahatsızlık duydukları konuları aktardılar ve kenti daha güvenli hale getirmek için yapılabileceklere dair öneriler sundular. Kentleri düşünürken toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektif ile ilerlenmesi gerektiğini düşünen DAÜ KENT-AG, kadınlar ve kentte yaşayan tüm gruplar için kapsayıcı kentler yaratılması konusundaki duyarlılığını yineledi. Bu konu ile ilgili DAÜ TV ile birlikte hazırlanan kısa video-klip merkezin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İlgili video klip https://www.youtube.com/watch?v=LZ-X588Q6mY linkinden izlenebiliyor.

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12/03/2022 10:47