DAÜ KENT-AG’den Dünya Şehircilik Günü’nde Dikkat Çeken Çalışma

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında kentlerdeki sorunlara dikkat çekmek adına etkinlik düzenledi. DAÜ TV iş birliğinde gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte DAÜ mezunu Aygün Kencer ile kamu spotu tadında haber bülteni skeci çekildi.

KENT – AG Yönetim Kurulu’nun “Kentte Yürüyebilmek ve Yürüyememek” olarak belirlediği kentlerde yürümekle ilgili yaşanan problemlere dikkat çekmek amacı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Kencer, sosyal medyada uzun zamandır ilgiyle takip edilen “Allem Gallem Gündem” adlı programında bu konuya yer verdi. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kentlerden hem de dünyadaki farklı bölgelerdeki kentlerden görüntülere yer verilen söz konusu çalışma Kencer’in keyifli sunumuyla birleşince oldukça ilgi gördü.

“Allem Gallem Gündem” isimli skeçte kentlerde yürümenin hem mümkün hem de keyifli kılınması için adımlar atılması, erişilebilir ve kesintisiz yürüyüşün mümkün olması ve yürüyüş yollarının estetik kalitesinin de yükseltilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Farklı yaş ve meslek grupları tarafından ilgiyle izlenen “Allem Gallem Gündem” yaklaşık bir hafta içerisinde 6 bine yakın izlenme rakamına ulaştı.

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18/11/2022 10:48