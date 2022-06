DAÜ KENT–AG 11. Dünya Kent Forumu’na katılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT–AG) 11. Dünya Kent Forumu’na (WUF11) katılıyor. DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından önerilen “Tartışmalı Şehirlerde Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma İçin Kamusal Alanın Gücü / Power of Public Space for Post-Conflict Reconstruction in Contested Cities” başlıklı Ağ (Network) Oluşturmaetkinliği, 11. Dünya Kent Forumu programında yer almak üzere kabul edildi. 26-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenecek olan söz konusu etkinliğe DAÜ KENT–AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara katılacak. WUF11 Birleşmiş Milletler adına, Polonya Kalkınma Fonları ve Bölgesel Politika Bakanlığı iş birliğinde düzenleniyor. 11. Dünya Kent Forumu’na ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, akademisyenler, iş adamları, toplum liderleri, şehir plancıları ve sivil toplum temsilcilerinin de yer alacağı binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Dünya Kent Forumu (World Urban Forum - WUF), sürdürülebilir kentleşme konusunda önde gelen küresel bir konferanstır. WUF ilk kez 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olan ‘hızlı kentleşme’ ve bunun topluluklar, şehirler, ekonomiler, iklim değişikliği ve politikalar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. İlk WUF 2002 yılında Kenya, Nairobi'de düzenlenmiş ve o zamandan beri dünya çapında düzenlenmeye devam edilmektedir.

11. Dünya Kent Forumu’nda, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylemde”, “Tek Birleşmiş Milletler”, “Şehirlerden Sesler”, “Ağ (Network) Oluşturma”, “Eğitim ve Kent Kütüphanesi” başlıkları altında 330 farklı etkinlik yer alacak. Söz konusu etkinlikler kapsamında DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından “Tartışmalı Şehirlerde Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma İçin Kamusal Alanın Gücü / Power of Public Space for Post-Conflict Reconstruction in Contested Cities” başlıklı Ağ (Network) Oluşturmaetkinliği gerçekleştirilecek. KENT-AG’nin bu etkinliği, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği (ISOCARP) ve DAÜ ile ortaklık anlaşması bulunan City Space Architecture (CSA) tarafından da destekleniyor. WUF11 kapsamında 30 Haziran 2022 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin moderatörlüğünü DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve CSA Başkanı Luisa Bravo yürütecek. KENT-AG Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ise etkinlik konuşmacılarından birisi olarak yer alacak.

Bu habere tepkiniz:



20/06/2022 15:53