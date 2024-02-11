DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve DAÜ-SEN ortaklığında araştırma projeleri geliştiriliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ortaklığında ‘Ulusal / Uluslararası Araştırma Projeleri Geliştirilmesine Yönelik Etkinlikler Dizisi’ yapılıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda geçen çarşamba günü ‘yuvarlak masa toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıda, geçmişte DAÜ’de görev yapmış, halen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Akpınar, AB ve TÜBİTAK projeleri üzerinden deneyimlerini ‘AB Araştırma Projelerinde Transdisipliner Sürdürülebilirlik Çalışmaları’ başlıklı sunum yaptı.

Bu kapsamdaki ikinci toplantı mart ayında, Avrupa Birliği destekli projeler yürüten, DAÜ Mimarlık Bölümü Mezunu Yüksek Mimar Derviş Taşkıranlar ve Av. Faika Deniz Paşa’nın katılımıyla düzenlenecek.