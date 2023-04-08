DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü, oyuncak toplama kampanyası düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kzılay Öğrenci Kulübü, depremzede ailelerin çocukları yararına oyuncak toplama kampanyası başlattı...

DAÜ Atatürk Meydanı'nda kurulan stantta toplanan oyuncaklar kentte bulunan depremzede ailelerin çocuklarına ulaştırılıyor... "Geleceğe Umut Bırak, Oyuncağınla Bir Kalbe Dokunmak İster Misin?" Sloganıyla başlatılan kampanyada, oyuncak, boya, balon, resim defteri gibi gereçleri çocuklara ulaştırmayı amaçlıyor...

DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanı Gülpembe Şakrak, amaçlarını 'ye anlattı. Şakrak, Kuzılay Öğrenci Kulübü olarak deprem bölgesinden gelen çocuklara yönelik böylesi bir kampanya yapmayı düşündüklerini belirterek, kampanyaya ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Gülpembe Şakrak kendilerine oyuncak bağışında bulunacak kişilerin saat 10.30-15.30 saatleri arasında DAÜ CL Atatürk Meydanına gelerek yada DAÜ Kızılay yazarak sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini ifade etti.

BRT

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08/04/2023 21:14