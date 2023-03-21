DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü’nden Oyuncak Toplama Kampanyası

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Kızılay Öğrenci Kulübü 23 Mart 2023 – 23 Nisan 2023 tarihleri arasında, “Geleceğe Umut Bırak – Oyuncağınla Bir Kalbe Dokunmak İster Misin?” sloganıyla oyuncak toplama kampanyası düzenliyor. Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen depremzede ailelerdeki çocuklara oyuncak, boya, balon, resim defteri gibi onları mutlu edecek araçları ulaştırarak yardımda bulunmayı amaçlıyor. Belirtilen tarihler arasında toplanan oyuncaklar belirli periyotlarla çocuklara gerçekleştirilecek ziyaretlerde dağıtılacak. Ayrıca 23 Nisan günü çocuklarla bir arada gerçekleştirilecek etkinlikte oyuncakların paylaşımı sağlanacak. Konuya ilişkin DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Her şeyini geride bırakarak evlerinden, oyuncaklarından ayrı kalan geleceğin küçük savaşçılarına umut olabilmek birinci isteğimizdir” denildi.

DAÜ’nün Çeşitli Yerlerinde Stantlar Açılacak

Kampanya kapsamında oyuncak, resim defteri, oyun hamuru, boyama kitabı, kuru/sulu boya, puzzle ve top gibi materyallerin toplanması planlanıyor. Kampanya boyunca DAÜ Atatürk Meydanı, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi gibi DAÜ’nün çeşitli yerlerine stantlar açılarak çocukları eğlendirebilecek eşyaların toplanması sağlanacak. Stantlarda bir yönetim ekibi ile bir de kulüp üyesi olmak üzere iki kişi gelen oyuncak bağışlarının toplanmasında görev alacak. Her akşam oyuncak sayımı yapılarak istatistikler muhafaza edilecek. Ayrıca stantlara mektup kutusu da eklenecek ve kampanyaya katılanların çocuklara olan mesajları toplanacak. Bu sayede bağış yapanların duygusal olarak da çocuklarla bağ kurma fırsatı elde etmesini sağlamak amaçlanıyor.

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21/03/2023 16:44