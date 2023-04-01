DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman Kadrosu İle Poliklinik Hizmeti Vermeye Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi uzman kadrosu ile poliklinik hizmeti vermeye devam ediyor. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi alanının uzmanları ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan, Nöroloji, İç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Klinik Psikoloji alanlarında hasta kabul ediyor. Merkezde ayrıca unutkanlık taramaları ve emzirme danışmanlığı hizmetleri de yürütülüyor.

Randevu Sistemi ile Hasta Kabul Ediliyor

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve bekleme süresini azaltmak adına randevu sistemi ile hasta kabul ediliyor. Randevu almak isteyenler (0392) 630 3851 numaralı telefondan randevu alabilirler.

DAÜ Personeline İndirim

DAÜ personeline ve birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne-baba) %25 indirim uygulanıyor. Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde nakit ödeme kabul edilmemekte, tüm ödemeler kredi kartı ile gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilere Klinik Uygulama Eğitimi Verilecek

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine klinik uygulama eğitimi de veriliyor. Tıp eğitimlerinin ilk 3 yılında “Klinik Uygulamalara Giriş” dersi kapsamında Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı öğrencileri uzman hocalarıyla birlikte hasta bakarak klinik uygulamaları görme, pratik yapma ve 1. basamak hasta deneyimi kazanma imkanı buluyor.

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01/04/2023 09:52