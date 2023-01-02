DAÜ KPM Avrupa Gençliği Konulu Seminer Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ KPM) ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Avrupa Gençliği’nin Dini Eğilimleri, Medya Kullanımı, Güvenlik ve Mutluluk Duyguları” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparak, seminerin konuşmacısı DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Erkut’u tanıttı.

Doç. Dr. Burak Erkut konuşmasına, Almanya’nın Dresden kentindeki Suriyeli mülteci krizinin ve bu krize öncü olan siyasi hareket Pegida’nın kendisini bu araştırmayı yapmasında nasıl etkilediğini anlatarak başladı. Mültecilere karşı olan Pegida’nın açılımının “Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” şeklinde olduğunu belirten Doç. Dr. Burak Erkut, aynı zamanda politik bir parti olan Almanya İçin Alternatif Partisi’nin kökenlerinin Hitler’in partisi ile bağlantıları olduğuna ve bu partinin İslamofobik olduğuna değindi. Kümeleme analizi kullandığı bu araştırmasının amacının, 15-35 yaş aralığındaki Avrupa gençliğinin dini eğilimlerine dayanan Avrupa kimliğini keşfetmek olduğunu belirten Doç. Dr. Burak Erkut, 2020 yılından temsili bir örneğe dayalı olarak nüfusun sosyo-politik ve sosyo-ekonomik eğilimlerini yakalamak için Avrupa Sosyal Araştırması’nın verilerini inceledi. İlk olarak bu verilere dayanarak, bu dini söylemin verilere de yansıyıp yansımadığını ve ikinci olarak ortak bir Avrupalı kimliği açısından neler öğrenebileceğini analiz etmek isteyen Doç. Dr. Burak Erkut, araştırmasını yaparken, Mesut Yılmaz ve İbrahim Kalın’ın Batı üzerine yapmış oldukları çalışmaları incelediğini açıkladı. Bir din olan İslam’ı, heterojen bir kültür olan Batı ile karşılaştırmanın zorluklarından bahseden Doç. Dr. Burak Erkut, araştırmasını, dindar Avrupalı Gençlerin ve dindar olmayan Avrupalı gençlerin güvenlik ve güven, güncel konular ve medya kullanımı ve mutluluk konularında görüşlerini değerlendirerek yürüttüğünü kaydetti.

Doç. Dr. Burak Erkut, konuşmasına çalışmasının sonuçlarını öne sürerek devam etti. Güvenlik ve güven konusunda, dindar gençlerin güvenlik ve güçlü hükümete daha çok önem verdiği sonucuna varan Doç. Dr. Burak Erkut, dindar olmayan gençlerle karşılaştırıldığında, dindar gençlerin Avrupa Parlamentosu’na ve bilim insanlarına daha fazla destek verdiğini ifade etti. Güncel konulara gelince, dindar gençlerin eşcinsellik konusunda tarafsız olduklarını dile getiren Doç. Dr. Burak Erkut, dindar olmayan gençlerle kıyaslandığında, dindar gençlerin, göçmenleri ve AB’nin genişlemesini daha çok desteklediklerini anlattı. Doç. Dr. Burak Erkut son olarak medya kullanımı ve mutluluk konusunda, dindar gençlerin dindar olmayan gençlere göre haberleri daha sık takip ettiğini ve hayatlarından daha mutlu olduklarını belirtti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konuşmasının devamında gelen sorular üzerine Doç. Dr. Burak Erkut, Prof. Dr. Ahmet Sözen’in moderatörlüğünde, bu araştırmasını daha da geliştirebilmek ve bulgularını genelleyebilmek için, Avrupa dışındaki bölgeleri de inceleyeceğini söyledi.

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02/01/2023 16:15