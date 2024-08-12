DAÜ, ''Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular'' başlıklı seminere ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular Semineri”, 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, seminer, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 5 numaralı salonda, 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, iki oturum ve yuvarlak masa toplantısının yapılacağı seminerde kültür varlıklarının korunması konusunun ele alınacağı belirtildi.

Seminerin TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı arasındaki ikili iş birliği protokolü uyarınca yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan beşinci toplantı olacağı ifade edilen açıklamada, “İstanbul Üniversitesi ve Primorska Üniversitesi Turizm Araştırmaları Fakültesi’nin üstlendikleri proje TÜBİTAK’tan destek almıştır. Kültür varlıklarıyla ilgili sürdürülen proje kapsamında, KKTC’de de kültür varlıkları konusunda çalışmalar yapılması ve konunun KKTC açısından da ele alınması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seminerin açılış konuşmasını, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Eş Başkanı Ali Tuncay yapacak.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer başkanlığında gerçekleştirilecek birinci oturumda proje kurucusu ve yürütücüsü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuray Ekşi’nin “Mekan Kültür Varlıklarının Korunması (Protection of Space Cultural Property)” hakkında bilgi vereceği, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba’nın ise Kültürel Miras ve İnsan Hakları (Cultural Heritage and Human Rights) başlıklı bir sunum yapacağı belirtildi.

- Seminerin sonunda yuvarlak masa tartışmasına geçilecek

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun başkanlığında gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise TÜBİTAK ortak projesi kurucu ve yürütücüsü olan Primorsk Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin, “Birbirine Bağlı Sistemler: Turizm, Restitüsyon ve Kültürel Miras Arasındaki Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması (Interconnected Systems: Uncovering the Dynamics Between Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkında bir sunum yapacak.

Aynı oturumda Proje Araştırmacısı ve Primorska Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi öğretim elemanı olan öğretim görevlisi ve araştırmacı Miha Bratec, “Yasal Sınırlar Arasında Köprü Kurmak: Turizm, İade ve Kültürel Miras için Arabuluculuk Süreçlerinde Mevzuatların Karşılaştırılması (Bridging Legal Boundaries: Comparing Legislations in Mediation Processes for Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkındaki sunumunu Zoom aracılığıyla çevrimiçi gerçekleştirecek.

Seminerin sonunda yuvarlak masa tartışmasına geçileceğinin kaydedildiği açıklamada, konuyla ilgili akademisyen, araştırmacı ve paydaşların fikir alışverişinde bulundukları son kısmın gerçekleştirileceği ifade edildi.