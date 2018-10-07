DAÜ Kumdan Heykel Festivali bugün yapıldı

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ile DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın 12’ncisi bugün gerçekleştirildi.

DAÜ Beach Clup Deniz Tesislerinde yapılan etkinliğe, özellikle ülkedeki tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerinin yanısıra ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılma fırsatı buldu.

Ülkemizin doğal güzelliklerinden faydalanarak alternatif Aktiviteler Yaratmayı amaçlayan etkinlik, Gazimağusa’nın eşsiz güzellikteki kumsallarına da farklı bir heyecan kattı.

Etkinliğe katılan tüm guruplar yaratıcılıklarını ortaya koyma gayreti bulurken, gönüllerince eğlendiler.