DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve yarışması yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü bugün, 10.00-18.00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin pazara kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfası veya 630 1139 numaralı telefona ulaşmaları gerekiyor.

13/10/2019 10:07