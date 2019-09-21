DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu yenilenen zeminiyle bugün gerçekleşen törenle açıldı. Açılışa Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya’da katıldı.

Küçük eller voleybol şöleni maçıyla ve yeni dönemde yenilenen zeminiyle DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonununda açılış şöleni yapıldı.

Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Spor salonunun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sonuç Zorlu Oğurlu, Cemal Kondalı, Turgut Karamanoğlu ve Umay Göker’e plaket takdim etti.

Küçük eller voleybol şöleni oynanan maçlarla devam etti. (MHA)

21/09/2019 16:30