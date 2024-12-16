DAÜ, lise öğrencilerine mobil oyun geliştirme eğitimi verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2024-2025 Akademik Yılı’nın ilk laboratuvar çalışmasını Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencileriyle gerçekleştirdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Mobil Oyun Geliştirme” konulu etkinliğe 17 lise öğrencisi katıldı.

Etkinlik, araştırma görevlileri Emre Rifat Yılmaz, Mahmut Sevince ve Tansel Sarıhan tarafından yönetildi. BEAL Bilgisayar Öğretmenleri Meltem Yağlı, Duygu Akarsu, Aygün Şehsüvaroğlu ve Müdür Muavini Hacer Çobanoğlu'nun da yer aldığı çalışmada, öğrenciler modern programlama dilleriyle uygulama geliştirme süreçlerini deneyimleme ve programlamanın temel adımlarını öğrenme fırsatı buldu.

Laboratuvar çalışmasında, DAÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren tarafından, fakülte bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği programları hakkında bilgi verildi. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği programlarının Amerikan kuruluşu ABET tarafından akredite edilmiş olduğu, Yapay Zekâ programının ise akreditasyon sürecine hazırlanacağı ifade edildi.

Etkinlik sonunda düzenlenen törende, Yrd. Doç. Dr. Ünveren katılımcılara sertifikalarını takdim etti. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür çalışmaları diğer okullarla da gerçekleştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.