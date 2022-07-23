DAÜ, lise öğrencilerine yönelik yaz programı hazırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), lise öğrencilerine yönelik iki haftalık yaz programı hazırladı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, 15-26 Ağustos’ta yer alacak programla hedeflenenin, kampus yaşamının nasıl olduğunun ve DAÜ’nün de olanaklarının gösterilmesi olduğunu kaydetti.

Program kapsamında hafta içi her gün tercihe bağlı olarak farklı alanlardaki programlardan dersler ve aktiviteler bulunuyor.

Programın 9’uncu, 10’uncu veya 11’inci sınıfı başarıyla tamamlamış öğrencilere açık olduğu kaydedilen açıklamada, başvuruların https://tanitim.emu.edu.tr/tr/lise-yaz-atolyesi/basvuru-formu formu üzerinden, 12 Ağustos’a kadar yapılması gerektiği kaydedildi.

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23/07/2022 12:12