DAÜ Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov uluslararası konferansta ders verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov’un, Hindistan’da gerçekleşen “International Conference on Dynamical Systems, Control and Their Applications – ICDSCA 2022”de ders veren altı akademisyen arasında yer aldığı bildirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 175’inci yılını kutlayan Hindistan Roorkee Teknoloji Enstitüsü’nün Matematik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, Hindistan’ın önde gelen matematik profesörlerinden N. Sukavanam’ın matematik alanındaki 30 yıllık katkılarını onurlandırmak ve 65’inci yaş gününü kutlamak amacıyla yapıldı.

Prof. Dr. Mahmudov, dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen ICDSCA 2022’nin üçüncü gününde “Perturbation Theory and Linear Evolution Equations with Delay” başlıklı ders verdi.

Prof. Dr. Mahmudov’un yanı sıra, Brezilya Sao Paulo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eduardo Hernandez, ABD Memphis Üniversitesi’nden Prof. Dr. Irena Lasiecka, Avustralya Deakin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chee Peng Lim, Almanya Friedrich Alexander Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enrique Zuazua ile ABD’nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Sivaguru S. Sritharan geniş katılımlı dersleri veren isimler arasında yer aldı.

2022 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mahmudov, 2022 yılında Türkiye’nin en etkin 250 bilim insanı, kariyer boyu etki listesinde ise Türkiye’nin en etkin 120 bilim insanı arasında gösterildi.

Prof. Dr. Mahmudov, kariyer boyu etki listesinde ise dünyanın en etkin 66 bin akademisyeni arasında bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



06/11/2022 14:03