DAÜ Matematik Bölümü, uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, geçmiş yıllarda İngiltere, Fransa, Almanya, Slovakya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen ve bu yıl 27’ncisi yapılan “International Conference on Implementation and Application of Automata - Uluslararası Otomata Uyarlama ve Uygulama Konferansı’na (CIAA 2023)” ev sahipliği yapıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, konferans dün Salamis Bay Conti Resort Hotel, Namık Kemal Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde, 20 farklı ülkeden 50’nin üzerinde katılımcı yer aldı.

DAÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve NCMA 2023 ile CIAA 2023 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Benedek Nagy açılışta yaptığı konuşmada, konferansa, 19 farklı ülkeden 30 akademik makale sunulduğunu, bunlardan 20’sinin kabul aldığını ve konferans boyunca bu makalelerin sunumlarının yapılacağını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, prestijli bir uluslararası konferansa DAÜ olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Atölye çalışması ve konferanstan çıkan sonuçların verimli bir fikir paylaşımı ile davetli konuşmacıların faydalarıyla bilime katkı koymasını dileyen Prof. Dr. Hocanın, katılımcılara DAÜ hakkında bilgi verdi. Hocanın, katılımcıların ülkede olduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzelliklerini görmeleri temennisinde de bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından konferansın ve atölye çalışmasının davetli konuşmacıları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say ve Slovakya P.J. Safarik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Viliam Geffert’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.

NCMA 2023 ve CIAA 2023’ün davetli konuşmacıları arasında ayrıca, Almanya Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Friedrich Otto ile Macaristan Debrecen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. György Vaszil de yer alıyor.

Konferans, Cuma günü yapılacak olan oturumların ardından sona erecek.

Öte yandan DAÜ Matematik Bölümü, konferansın bir parçası olarak bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, “International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications – Uluslararası Klasik Olmayan Otomata ve Uygulama Modelleri Atölye Çalışmasına (NCMA 2023)” da ev sahipliği yaptı. Atölye çalışması, 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2023 17:27