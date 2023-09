DAÜ Matematik Bölümü Uluslararası Prestijli Konferansa Ev Sahipliği Yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, geçmiş yıllarda İngiltere, Fransa, Almanya, Slovakya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen ve bu yıl 27’incisi gerçekleştirilen International Conference on Implementation and Application of Automata - Uluslararası Otomata Uyarlama ve Uygulama Konferansı’na (CIAA 2023) ev sahipliği yapıyor.

DAÜ Matematik Bölümü, aynı zamanda konferansın bir parçası olarak bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications – Uluslararası Klasik Olmayan Otomata ve Uygulama Modelleri Atölye Çalışması’na (NCMA 2023) da ev sahipliği yaptı.

NCMA 2023, 18-19 Eylül 2023 tarihlerinde tamamlanırken, CIAA 2023; 19 Eylül 2023 Salı günü, saat 14:15’te, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Namık Kemal Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. 20 farklı ülkeden 50’nin üzerinde katılımcının yer aldığı CIAA 2023’ün açılış törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile DAÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve NCMA 2023 ile CIAA 2023 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Benedek Nagy de katıldı.

Konferansın açılış töreninde konuşan DAÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve NCMA 2023 ile CIAA 2023 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Benedek Nagy, konferansa 19 farklı ülkeden 30 akademik makale sunulduğunu, bunlardan 20’sinin kabul aldığını ve konferans boyunca bu makalelerin sunumlarının yapılacağını aktardı.

“Konferans ve Atölye Çalışmasının Bilime Katkı Koymasını Dilerim”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın prestijli bir uluslararası konferansa DAÜ olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Atölye çalışması ve konferanstan çıkan sonuçların verimli bir fikir paylaşımı ile davetli konuşmacıların faydalarıyla bilime katkı koymasını dileyen Prof. Dr. Hocanın, katılımcılara DAÜ hakkında bilgi verdi ve burada oldukları sürece mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzelliklerini görmeleri temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından konferansın ve atölye çalışmasının davetli konuşmacıları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say’a ve Slovakya P.J. Safarik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Viliam Geffert’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

NCMA 2023 ve CIAA 2023’ün davetli konuşmacıları arasında ayrıca Almanya Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Friedrich Otto ile Macaristan Debrecen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. György Vaszil de yer alıyor. CIAA 2023, 22 Eylül 2023 Cuma günü yapılacak olan oturumların ardından sona erecek.

CIAA 2023 kapsamında sunulan makaleler, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Nagy’nin editörlüğünde, bir Springer yayını olan Lecture Notes in Computer Science (LNCS) dergisinin özel sayısında yayınlandı. Ayrıca konferans program komitesi tarafından seçilen makaleler için geliştirme çağrısı yapılacak ve bu makaleler SCI Expanded dahilinde olan International Journal of Foundations of Computer Science (IJFCS) dergisinin özel sayısında yayınlanacak. NCMA 2023 kapsamında sunulan makaleler ise Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science sayısında yayınlanırken, atölye çalışması kapsamında seçilmiş ve geliştirilmiş tam makaleler yine bir Springer yayını olan ve SCI Expanded dahilinde olan prestijli Acta Informatica dergisinin özel sayısında yayınlanacak.

20/09/2023 15:58