DAÜ, Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları’na Ev Sahipliği Yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması’na ev sahipliği yapacak. DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (BTYO) gerçekleştirilecek olan yarışmalarda öğrenciler mutfak, elektrik/elektronik, servis, genel turizm, bilişim, bilgisayarlı muhasebe, kokteyl, barista, inşaat ve grafik/fotoğraf alanlarında yarışacak. Söz konusu yarışmada grafik/fotoğraf alanında yarışacak olan öğrenciler “Mesleki Eğitim” konusunda yarışma öncesinde yaptıkları çalışmaları jürinin değerlendirmesine sunacak.

14 Nisan 2023, Cuma günü saat 09:00’dan itibaren DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Café ve BTYO’daki elektrik elektronik laboratuvarı ile bilgisayar laboratuvarında düzenlenecek olan yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri saat 15:00’te Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile takdim edilecek.

Söz konusu yarışmaya toplam 12 meslek lisesi katılacak. 130’u aşkın meslek lisesi öğrencisinin yarışacağı yarışmada KKTC’deki Üniversitelerden temsilciler ve sektörden alanında uzman 65 juri üyesi öğrencilerin performanslarını değerlendirecek.

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10/04/2023 15:06