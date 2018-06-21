DAÜ mezuniyet  töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Törende 2 bini aşkın önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunu diplomalarını aldı.Doğu Akdeniz Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı. Tören, mezunların stadyuma girişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları adına konuşmalar yapıldı. Törende mezunlar anısına sembolik ağaç dikimi de gerçekleştirildi. Törende konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Necdet Osam, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen uluslarası tıp programının ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Osam, “evrensel bir üniversiteden mezun oluyorsunuz, yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığını az sonra diplomalarınızı alarak kavuşacaksınız” diyerek hayatta başarı diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğuna işaret ederek, genç mezunlara başarlı olmak hederine ulaşmak için asla vazgeçmeden çalışmaları gerektiğini öğütledi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, mezuniyetin yeni bir yolun başlangıcı olduğunu belirterek mezunlara yeni hayatlarında başarı diledi.