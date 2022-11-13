DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nden Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunları Dayanışma Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde, 27 Eylül’de yapılan Genel Kurulla belirlenen DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ekşici, As Başkan Gülbahar Özkan, Sayman Hasan Arslan, Yazman Burcu Sultan Betin, Faal Üyeler Mahmut Dağtekin ve Nazan Hocanın yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, ziyarette yapmış olduğu konuşmada, DAÜ’nün öğrencileriyle yalnızca eğitim gördükleri zamanda değil, aynı zamanda dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mezun olduktan sonra da ciddi bir dayanışma içerisinde yer aldığını kaydetti.

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nin bu kapsamda yalnızca KKTC’de değil, aynı zamanda tüm dünyada etkili bir dernek olarak faaliyet göstermesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Hocanın, seçimle belirlenen yeni Yönetim Kuruluna görevlerinde başarı dileyerek Derneğin projelerine destek vereceklerini belirtti.

DAÜ Mezunlar Dayanışma Derneği Başkanı Derviş Ekşici de DAÜ’nün tüm dünyaya yayılmış 70 binin üzerinde mezunu olduğunu belirterek, amaçlarının DAÜ’ye yakışır ses getiren işler yapmak olduğunu; öncelikli olarak eğitim alanında gereksinimi olan öğrencilere yardım etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ekşici, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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13/11/2022 13:31