DAÜ Mezunları Geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü’nü Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 20:00’de, geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. 1,800’e yakın mezun, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp DAÜ Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte mezunlara DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ personeli ve aileler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünün ardından mezunlar DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplandı. Coşkulu kalabalık, meydanda mezuniyet kutlamalarına devam etti.

Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni 6 Temmuz’da Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 69 bine yaklaşmış olacak. Törende yaklaşık 1,800 mezuna diplomaları takdim edilecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Katılacak

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan söz konusu törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de katılacak.

Tören, mezun öğrenciler adına gerçekleştirilecek olan konuşmalar ve protokol konuşmaları ile devam edecek. Fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ile ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ise 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.

Törenler DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları olan https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve https://www.facebook.com/eastern.med.univ/ ile DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek.

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05/07/2022 16:16