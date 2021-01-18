DAÜ Mezunlarına Yüksek Lisans Program Kayıtlarında Yüzde 15 İndirim İmkanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde %15 indirim uygulayacak. DAÜ, Güz Dönemi başından itibaren başlatmış olduğu %15 indirim uygulaması ile mezunlarının gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, tarafından yapılan açıklama şöyle:

DAÜ’nün geniş yelpazeye sahip lisansüstü programları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir. DAÜ LEÖAE, 1989 yılından itibaren lisansüstü programları ile öğrencilerine, kendilerini en iyi şekilde geliştirme fırsatı sunarak, lisansüstü eğitim yapma şansı vermektedir.

DAÜ, YÖK’ten Onaylı 102 Lisansüstü Programı ile Geniş Bir Yelpazeye Sahip

İlk lisansüstü mezununu 1991 yılında veren DAÜ LEÖAE’nün günümüzde 6,000’in üzerinde mezununun olduğunu dile getiren LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı 21 doktora, 46 tezli yüksek lisans, 32 tezsiz yüksek lisans ve 3 uzaktan eğitim ile yürütülen yüksek lisans programı olmak üzere toplam 102 aktif programları olduğunu vurgulamıştır. Geniş bir yelpazeye sahip lisansüstü programlarının tümünün YÖK tarafından onaylı olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ulusoy, DAÜ mezunlarının kolay iş bulma avantajlarının olduğunu dile getirerek, çok iyi kurumlarda uzmanlıkları doğrultusunda öne çıktıklarını ve kariyerlerinde ilerlediklerini görüp gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle günümüz şartlarında yüksek lisans eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ulusoy, lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin eğitimlerine devam ederek, yüksek lisans ile hayata daha güçlü ve donanımlı bir şekilde devam etmelerini önermektedir.

Lisansüstü programlar, burs olanakları ve öğrenim ücretleri gibi detaylı bilgiye +90 392 630 11 57 numaralı telefondan, [email protected] adresli e-postadan veya https://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Lisansüstü program başvuruları, Online Başvuru Sistemi (https://applyonline.emu.edu.tr/grad) üzerinden yapılmaktadır.

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18/01/2021 16:23