DAÜ Mezunu Esther Obrasua Akobo, Habtob Global Şirketinde Başarılı Kariyerini Sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans Programı mezunu olan ve mezuniyetinin ardından eğitimini DAÜ’de sürdürerek yüksek lisans yapma kararı alan Esther Obrasua Akobo, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek şeref derecesiyle DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Akobo, mezuniyetinin ardından ülkesi Nijerya’da çalışmaya başladı. Akobo, şu anda Nijerya’da gemi üretimi, mühendislik, petrol ve doğal gaz servisleri, lojistik ve dağıtım, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren önemli şirketlerinden Habtob Ventures Global Limited firmasında Proje Mühendisi olarak kariyerini sürdürüyor.

“DAÜ Beni Gelecekteki Hayatıma Hazırladı”

DAÜ’de yaşadığı öğrencilik yıllarından gururla bahseden Akobo, “DAÜ 6 yıl boyunca benim evim oldu. Lisansımı tamamladıktan sonra yüksek lisansımı da burada yapmaya karar verdim. Bu süre zarfında alanında uzman akademisyenlerden ders aldığım için gururluyum. Hocalarım daima bana yol gösterici oldular. Bu da benim interaktif, yöneticilik, yenilik getirme ve sistematik yeteneklerimi zenginleştirmiş oldu” diye konuştu.

Akobo, DAÜ’de aldığı eğitiminin kariyerine olan etkileri ve kendisine sağladığı avantajlardan bahsederken ise şunları söylüyor: “DAÜ’de geçirdiğim zamanda hayat, yetenekler, kariyer ve dostluklar hakkında çok önemli dersler aldım. Bu, alanımla ve alanımda çalışan diğer arkadaşlarımla daha iyi bir etkileşim içerisinde olmamı sağladı. DAÜ beni pek çok yönden gelecekteki hayatıma hazırladı. DAÜ mezunu olmanın bana sağladığı avantajların yanı sıra, dünya sıralamalarında yüksek yerlerde olan bir üniversitede öğrenim görmüş olmanın üzerimde yarattığı etkiler, kariyerime pozitif olarak yansıdı.

DAÜ’de okuyan genç arkadaşlarım için de bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. DAÜ, akademik alandan sosyal etkileşimlere kadar geleceğiniz için çok iyi bir temel oluşturuyor. Bunlardan istifade edin.”

Bu habere tepkiniz:



15/04/2021 15:12