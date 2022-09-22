DAÜ Mezunu Oğuzhan Dönmez Toles Sınavı’nda Aldığı Yüksek Puanla Bir İlke İmza Attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu Oğuzhan Dönmez, Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’nda (TOLES) bugüne kadar elde edilen en yüksek puanı alarak bir ilke imza attı. Dönmez, 2012 yılından beri DAÜ ev sahipliğinde yapılan sınavda 100 puan üzerinden 93 alarak birinci sırada yer aldı. DAÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu Feriha Kurdoğlu ile Zehra Pınar 82 puan alarak ikinci sırayı paylaşırken, Edip Aldıç 70 puan alarak üçüncü en yüksek puanı alan DAÜ mezunu oldu. TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav deneyimine sahip merkezi olan DAÜ’de düzenlenen sınava toplam 11 aday katıldı. Adaylar, sınav öncesinde DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile verilen TOLES eğitimlerini tamamladı. Sınava KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar girdi. TOLES Sınavı; adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor.

“DAÜ’nün Eğitim Kalitesinin Göstergesi”

DAÜ Hukuk Fakültesi mezunu Oğuzhan Dönmez’in TOLES Sınavı’nda elde etmiş olduğu başarısına ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları, bugüne kadar en yüksek puan alan katılımcının 91 puan elde edebildiğini belirterek, Dönmez’in DAÜ tarihinde ilk kez 93 puan alan kişi olduğunu ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Emiroğluları, alınan sonuçların DAÜ’de verilen eğitim kalitesinin de bir yansıması olduğunun altını çizerek, genç DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarına kariyerlerinde başarılar diledi.

Oğuzhan Dönmez, sınav öncesinde yapmış olduğu açıklamada, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde güzel bir eğitim gördüklerini ve mevcut İngilizce altyapısının üzerine Hukuk İngilizcesi bilgilerini de eklemenin kendisini daha donanımlı hale getirdiğini aktarmıştı. Dönmez, TOLES Sınavı’nın, kendisini her geçen yıl artan hukuk mezunları arasında farklı bir konuma taşıyacağını ve böylece yüksek profilli bir büroda staj imkanı elde ederek meslek hayatına başlamayı hedeflediğini belirtmişti.

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22/09/2022 14:38