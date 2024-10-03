DAÜ Mezunundan Gururlandıran Başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2011 yılı mezunu Sena Sinem Aydın, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest finallerinde yer aldı. Aydın’ın takım kaptanlığında yarışan Emotion Hunters Takımı, “Psikolojide Teknolojik Uygulamalar” yarışma kategorisinde “Bilimsel Yönü En Güçlü Proje Ödülü”ne layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.

Söz konusu proje ile ilkokul çağı çocuklara yönelik duygu farkındalıklarını geliştirmek amacıyla eğlence ve öğrenmeyi bir arada sağlayan dijital oyun tasarlandı. Oyun ile duygu odaklı terapi ekolü oluşturuldu. Projenin etkinliğini değerlendirmek amacıyla, sınıf öğretmenleriyle iş birliği içinde ön test ve son test uygulamaları gerçekleştirildi. Oyunun hedefleri arasında, kullanıcıların duygularını tanıma, isimlendirme ve doğru ifade etme becerilerini geliştirmek yer aldı. Bu sayede akran zorbalığı, şiddet eğilimi ve iletişim sorunları gibi yaygın problem davranışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aydın, daha önce Bakanlık Projeleri, Ulusal Ajans Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri ve TÜBİTAK projeleri gibi birçok yerde koordinatör ve uzman olarak görev alarak genç nesillere ilham kaynağı olmuştu. DAÜ Rektörlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ ailesi olarak mezunumuz olan Sena Sinem Aydın’ı söz konusu başarılarından dolayı tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarının tekoloji alanında daha geniş kitlelere ulaşmasını dileriz.”