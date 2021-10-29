DAÜ Mimarlik Bölümü Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarlığının irdelendiği webinar Serilerine Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kıbrıs’ta çağdaş konut mimarlığının irdelendiği webinar serilerine devam ediyor. DAÜ Mimarlık Bölümü, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği webinar serilerinde bu kez Mimar Tarkan Davulcu, Enver Erönen, Gültekin Çizgen ve Stüdyo 14 Mimarlık ofisini ağırladı.

2020 - 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden başlayarak Mimarlık Fakültesi, Konut, Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (KEDAM) ve Yapılı Çevrede Disiplinler Arası Çalışmalar Merkezi’nin (ISBE) iş birliğinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen etkinlik, toplumda mimarlık mesleğinin ve konut tasarımının önemine ilişkin farkındalık yaratmayı ve mimarların tasarım sürecinde kullanıcı/müşteri ile nasıl etkileştiğine dair ipuçları vermeyi amaçlamaktadır.

ARCH 291 Mimari Tasarım I stüdyo ekibi, Prof. Dr. Kokan Grchev, Yrd. Doç. Dr. Pınar U. Righelato ile araştırma görevlisi Şerife Hikmet’in koordinasyonunda gerçekleşen ve iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını benimseyen deneysel bir stüdyo çalışmasına hizmet edecek biçimde tasarlanan etkinliğin amacı tasarım odaklı eğitimde öğrencilerin sürece aktif katılımlarını teşvik ederek, problem çözme ve karar verebilme yetilerini geliştirmekdir.

“Çağdaş Kıbrıs Konut Mimarlığının İzinde” başlıklı web seminerleri dizisi, sırası ile Tarkan Davulcu, Gültekin Çizgen, Enver Erönen ve Nevzat Öksüzoğluları’nın katılımları ile gerçekleşti. Mimar Tarkan Davulcu ve Gültekin Çizgen, 11 Ekim 2021, Pazartesi günü saat 13.00’de, çevrim içi gerçekleşen toplantıda, Mimari Tasarım I (Arch 291) öğrencileri ile konut hikayelerini paylaştılar. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Mimar Tarkan Davulcu, 1991 yılında başlayan mimarlık pratiği serüvenini, süreçte tasarladığı 3 konut örneği üzerinden anlattı. 30 yıllık meslek yaşamında farklı projelere imza attığını ifade eden Davulcu, konut tasarımının kullanıcıyı odak alması ve mimarı, insan odaklı tasarıma ilişkin düşündürmesi nedeniyle değerli bulduğunu belirtti. Davulcu, mimarlık öğrencilerine “Konut Tasarlamak Bir Hikaye Yazmaktır.’ aslında dedi. Bu bağlamda yorumladığı konut projelerinde öncelikle kullanıcının temel ihtiyaçlarını anlamayı hedeflediğini belirten Davulcu, aile bireylerinin birbirleri ile iletişime geçmelerini sağlayan yaşam alanını (oturma odası ve mutfak) evin kalbi olması dolayısı ile bütünleşik bir mekan olarak tasarlamayı tercih ettiğini belirtti. İklimsel ve bağlamsal verilerin tasarımdaki önemine de dikkat çeken Davulcu, ülkemizde bina kabuğunun ısısal konforu sağlayacak şekilde düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Davulcu, bu amaçla tüm projelerinde ısı yalıtımlı çift duvar sistemini benimsediğini ve bunun ise enerji verimliği açısından değerlendirildiğinde, maliyetini kısa zamanda geri ödediğini kaydetti.

İkinci sunum ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Dr. Gültekin Çizgen tarafından gerçekleştirildi. DAÜ Mimarlık Bölümü mezunu Çizgen, Lefkoşa Yeni Kent’te tasarlamış olduğu Tokay Evi’ni anlattı. Yüksek yoğunluklu konut alanında konumlanan evin tasarımında mimarın mütevazı duruşu ve çevreye gösterdiği duyarlılık dikkat çekti.

Webinar serisinin ikincisi ise 14 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 13.00’de, Yüksek Mimar Enver Erönen ve S14 Mimarlık Ofisi’ni temsil eden Mimar Nevzat Öksüzoğluları’nın katılımı ile gerçekleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sheffield Üniversitesi mezunu Erönen, konutta enerji etkin tasarımının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda iklimsel verilerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erönen, projelerinde kullandığı yerel malzeme ve yapı elemanları ile kültürel anlamda da sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsediğini anlattı.

Genç ve dinamik kadrosu, özgün ve çağdaş tasarım ürünleri ile bilinen S14 Mimarlık Ofisi’ni temsilen toplantıya katılan DAÜ mezunu Mimar Nevzat Öksüzoğluları, öğrencilere sunduğu konut örneği üzerinden ofisin mimari yaklaşımını anlattı. Ana fikrin, topoğrafyayla ve çevresiyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, akışkan ve verimli mekanlar yaratmak üzerine kurgulandığını kaydeden Öksüzoğluları, arazinin konumu nedeni ile tüm ana mekanların manzaraya bakacak şekilde düşünüldüğünü anlattı. Öksüzoğluları, arazi topoğrafyasının başarılı şekilde kullanıldığı projede yaşam mekanlarının en üst katta, yatak odalarının ise alt katta çözüldüğünü ifade etti.

Son olarak, yöneltilen soruları cevaplayan mimarlara Arch291 öğrencileri hazırlamış oldukları süpriz sunuş ile veda etti. Katılan dört mimarın portrelerini soyutlayan tasarım öğrencileri, ürünlerini mimarlar ile paylaştı.

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29/10/2021 11:20