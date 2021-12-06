DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri İstanbul'da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Bölümleri arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında ortak mimari stüdyo uygulaması 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde de devam ediyor. Protokol kapsamında öğrenciler İstanbul’da ev eksenli çalışanlar için konut projesi tasarlıyor.

DAÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen ARCH392 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu IV dersi ile YTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu V dersi çerçevesinde öğrenciler İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan kentsel dönüşüm için seçilmiş proje alanında “Konut İçerisinde Ekonomik Üretimin Desteklendiği Bir Mimari Proje” yürütüyor.

DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve ARCH 392 mimari stüdyo koordinatörleri Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile Doç. Dr. Ercan Hoşkara, derse kayıtlı gönüllü öğrenciler eşliğinde İstanbul’a teknik gezi düzenlediler. MT IV kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu koordinatörü Doç. Dr. Candan Çınar Çıtak ve Araştırma Görevlisi Dr. İlkim Markoç bölge gelişimi, seçilen arazinin özellikleri ve proje içeriği üzerine DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyelerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında proje için seçilen kent ve bölge detaylı olarak tartışılarak kullanıcıya yönelik konut kavramı sorgulandı. Ayrıca, fiziksel ve sosyal dönüşümün birlikte sağlanacağı mekansal projelerin oluşturulması hedefi oluşturuldu.

Pandemi kuralları kapsamında yürütülen söz konusu proje DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri ve ARCH 392 mimari stüdyo koordinatörleri Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Öğretim Görevlileri Mehmet Sinan, Kemal Kasapoğlu ve Safiye Özaltıner ile Araştırma Görevlileri Nazgol Hafizi ve Diler Hajı Morad Aldoski desteğiyle yürütülüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü özellikle İstanbul’da yürütülmüş olan çalışmalara yoğun destek sağlamıştır

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06/12/2021 16:07